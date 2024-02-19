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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء

05:07 م الإثنين 19 فبراير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2016 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أول تداولات الأسبوع، بزيادة 2.4 دولار بنسبة 0.12% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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