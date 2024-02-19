وزير السياحة: مستوى قياسي جديد لعدد السائحين في أول 40 يوما من 2024

كتبت- منال المصري:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم صناعة السياحة ساهمت في تحقيق مستوى قياسي جديد في أعداد السائحين خلال أول 40 يوما من 2024 بنسبة نمو تتراوح بين 6 و7% على أساس سنوي، نتيجة السياسات التي وضعها لدعم قطاع السياحة منها تعديل برامج حوافز الطيران ومشاركة القطاع الخاص.

وأضاف عيسى، خلال كلمته في مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين" اليوم الاثنين، أن الربع الرابع من 2023 شهد تحقيق ثاني أعلى مستوى فصلي في تاريخ السياحة المصرية لأعداد السائحين القادمين إلى مصر عند نحو 3.6 مليون سائح.

ووصل إجمالي عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال عام 2023 إلى نحو 14.9 مليون سائح، بحسب الوزير.

وأوضح أن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى للدول المصدرة للسياحة إلى مصر في عام 2023 بنحو 1.6 مليون سائح، ثم روسيا في المركز الثاني بعدد 1.5 مليون سائح، ثم السعودية بعدد مليون سائح، ثم دول أخرى.

ومن ضمن أهداف سياسات دعم الصناعة التركيز على كل الدول، بخلاف ما كان يحدث عبر التركيز على دولتين مستهدفتين، فحاليا لا توجد دولة يمثل عدد السائحين القادمين منها أكثر من 10% من الإجمالي، وفقا لوزير السياحة.