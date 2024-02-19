إعلان

BBC

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:00 ص الإثنين 19 فبراير 2024

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 111.59 جنيه، بزيادة 1.43 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 100.55 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.84 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معيط: طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 الأسبوع المقبل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* محلك سر.. لماذا استقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال آخر 14 يوما؟
شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الجمعة المقبلة*
* خلال أيام.. مصراوي يبدأ عرض أولى حلقات برنامج "وش تاني" مع نجمات الفن