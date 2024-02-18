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السيادي: اهتمام بمباني وسط البلد من المستثمرين.. وطرحها سيكون على مراحل

06:38 م الأحد 18 فبراير 2024

أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

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كتبت- منال المصري:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، إن الصندوق تلقى خطابات اهتمام بالاستثمار تتعلق بالمباني الحكومية، الواقعة في منطقة وسط البلد، بعد نقلها للصندوق بقرار جمهوري.

وأضاف سليمان، خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد، أنه قد يتم طرح هذه المباني على مراحل، نظرا لتعدد طلبات المتقدمين للاستغلال والتشغيل والإيجار والتطوير.

وتابع: "ندرس إطلاق صناديق فرعية متخصصة لقطاعات التعليم والصناعة والزراعة".

وبحسب أيمن سليمان: "نقوم حاليا بإخطار جهات تمويل محطة سيمنس وجبل الزيت بشأن إعادة هيكلة ملكيتهما والحصول على موافقتهم".

صندوق مصر السيادي أيمن سليمان مباني وسط البلد

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