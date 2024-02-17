أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وبينما استقرت أسعار الحديد الاستثماري مقارنة بمستوياتها أمس، شهد سعر حديد عز زيادة طفيفة، بينما تراجع سعر طن الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54976 جنيها، بزيادة 2.79 جنيه.

سعر طن حديد عز: 56857 جنيها، بزيادة 81.38 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2351 جنيها، بتراجع 131 جنيها.