150 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

القاهرة- مصراوي:

واصلت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة استقرارها خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 79 و85 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 90 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 و430 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و230 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها.