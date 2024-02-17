ارتفاع أسعار البصل والكوسة وانخفاض الطماطم في سوق العبور اليوم السبت

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم، بينما ارتفعت أسعار البصل، والكوسة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 8 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 11 و27 جنيها، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 21 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6.5 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.

البسلة بين 21 و27 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 5.5 و10.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها.

الجوافة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.