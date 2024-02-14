خريطة الأسعار: هبوط الدواجن وارتفاع الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقرت أسعار عدد من السلع الغذائية، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض سعر الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار الأرز والسكر واللحوم في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

27 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأربعاء

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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

موقع رسمي: تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق