هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد بضغط من مبيعات عربية

القاهرة- مصراوي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.75% إلى مستوى 28199 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم خلال الجلسة صافي بيع بقيمة 83.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 54 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 29.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.81% إلى مستوى 28411 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول الخميس الماضي.