موعد مرتبات شهر فبراير 2024 لموظفي الحكومة ومتى تصرف الزيادة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 5 أيام.

وتتيح الوزارة صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها أيام الخميس، والأحد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء 22، و25، و26، و27، و28 من الشهر ذاته، بحسب بيان سابق من الوزارة.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وفقا للمالية.

وطالبت الوزارة الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ من أجل تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي.

وتتيح وزارة المالية حاليا صرف المتأخرات عن يناير الماضي، حيث حددت أيام الخميس 8 فبراير، واليوم الأحد وغدا الاثنين 11 و12 فبراير الجاري لصرف هذه المتأخرات.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لموظفي الحكومة، والمقرر أن تتضمن تطبيق حزمة زيادة المرتبات الجديدة أيام 21، و24، و25، و26، و27 من الشهر نفسه، والمتأخرات عن فبراير أيام 7، و10، و11 من الشهر ذاته.

كان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى بين 1000 جنيه و1200 جنيه.