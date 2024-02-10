أسعار الحديد والأسمنت اليوم تواصل التراجع في الأسواق (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا جديدا في الأسواق اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويأتي ذلك بعد خفض شركة حديد عز وشركات أخرى، أسعار الحديد في مطلع فبراير، بعد عدة قفزات شهدتها الأسعار خلال الشهر الماضي، وسجل سعر طن حديد التسليح بحديد عز الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 49921 جنيها.

ووصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 51169 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بتراجع 5494 جنيها)، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 51718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن، بحسب بيانات الشركة المنشورة على موقعها الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 52528 جنيها، بتراجع 571 جنيها.

سعر طن حديد عز: 53617 جنيها، بتراجع 1637 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2384 جنيها، بتراجع 15 جنيها.