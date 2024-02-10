ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والسبيط بسوق العبور اليوم السبت

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 78 و84 جنيها، بزيادة جنيهين.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و135 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 و430 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 100 جنيه و230 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و140 جنيها.