قبل اجتماع المركزي المصري.. سعر الذهب اليوم بمصر يهبط 250 جنيها ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هوى سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 250 جنيها، مقارنة بمستواه أمس، مع ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

واليوم الخميس تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث مصير أسعار الفائدة، والتي تستقر منذ أغسطس الماضي عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2567 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3850 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع إلى نحو 2043 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 3.2 دولار بنسبة 0.16% مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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