كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الجنيه الذهب محلياً إلى مستوى قياسي جديد مسجلاً نحو 30380 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين.

ويختلف سعر الجنيه الذهب من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويحتوي الجنيه الذهب على 8 جرامات عيار 21. وقفز الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه عن مستواه أمس.

أسعار الذهب

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3244 جنيها للجرام، وزاد الذهب عيار 21 إلى 3785 جنيها للجرام، وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4325 جنيها للجرام.

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