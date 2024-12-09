وزير المالية: مبادرتان جديدتان للاستثمار والبترول خلال الفترة المقبلة

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مصر تشارك في الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة

كتبت- منال المصري:

تصوير: نادر نبيل:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تدرس حاليا إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة الصناعة والبترول خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال كلمتها في المؤتمر السنوي السادس لجريدة "حابي" اليوم، إلى أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة لدعم الاستثمار للشركات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وأضاف أن الوزارة تخطط إطلاق مبادرة للبترول للتسهيل على المواطن والمستثمر بهدف تقليل الانبعاثات وتحقيق كفاءة ووفرة بشكل أكبر.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل أيضا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دعم شركات التصدير وإغلاق كافة المستحقات القديمة.