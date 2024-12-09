لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير المالية: مبادرتان جديدتان للاستثمار والبترول خلال الفترة المقبلة

10:27 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أحمد كجوك وزير المالية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

تصوير: نادر نبيل:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تدرس حاليا إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة الصناعة والبترول خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال كلمتها في المؤتمر السنوي السادس لجريدة "حابي" اليوم، إلى أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة لدعم الاستثمار للشركات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وأضاف أن الوزارة تخطط إطلاق مبادرة للبترول للتسهيل على المواطن والمستثمر بهدف تقليل الانبعاثات وتحقيق كفاءة ووفرة بشكل أكبر.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل أيضا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دعم شركات التصدير وإغلاق كافة المستحقات القديمة.

أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك وزير المالية وزارة الصناعة وزارة البترول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان