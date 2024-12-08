سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأحد

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام



وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيها للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 2633 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



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