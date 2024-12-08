تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 8 ديسمبر

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4254 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4312 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3773 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3234 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30184 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.