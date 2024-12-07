سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2454 جنيها للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3155 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 21 إلى 3680 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4206 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2633 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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