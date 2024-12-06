لماذا يتأثر سعر الذهب في السوق المحلي بصعود الدولار؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسعار الذهب المحلي ارتفاعات سعرية متأثرة بصعود سعر صرف الدولار متجاوزًا حاجز 50 جنيهًا أمس الخميس، فلماذا تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلي بأسعار الصرف.

يقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن صعود سعر الدولار يعد العامل الرئيسي في الزيادات السعرية التي حققتها أسعار الذهب حيث أن العلاقة طردية بينهما.

وتابع ميلاد، أن حدوث مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة مرهونًا لعوامل أخري ليست فقط سعر الصرف بل الأسعار العالمية لسعر الذهب.

وأوضح ميلاد، أن تسعير الذهب في السوق المحلي بيتم احتسابه بناء على سعر الأوقية بالدولار في السوق العالمي، لذلك يرتبط سعر الذهب بسعر الدولار.

وأكد ميلاد، على أن الاستثمار في الذهب يتطلب مدى طويلة لا تقل عن عام لتحقيق مكاسب جيدة، موضحًا أن الوقت الحالي جيد للشراء.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن ارتفاع سعر الذهب جاء مدعومًا بتحركات سعر الصرف التى تعد من الأسباب الرئيسية التى تؤثر في التحركات السعرية للمعدن الأصفر.

وتابع نجيب، أن أسعار الذهب المحلي تتأثر بسببين آخرين يتمثلوا في أسعار الذهب في البورصات العالمية وحجم العرض والطلب في السوق المحلي، متابعًا أن سعر الذهب سجل صعودًا لـ 3710 جنيه أمس - نتيجة تحركات سعر الدولار- مقابل 3680 جنيه خلال التعاملات المسائية يوم الأربعاء.

وأوضح أن الذهب يعد سلعة حساسة تتأثر سريعًا بالأحداث السياسية والاقتصادية، متوقعا أنه في ظل التحركات المتوقعة لسعر الصرف ستشهد أسعار الذهب أيضَا ارتفاعات بالرغم من ضعف القوة الشرائية نتيجة لضعف السيولة داخل السوق المحلي.

وتوقع نجيب، أن يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه قبل بداية العام الجديد؛ لذلك ينصح المستثمرين والافراد الراغبين بالشراء اقتناص الفرصة لأن أسعار المعدن الأصفر تتجه نحو الصعود خلال الفترة المقبلة.