تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الخميس

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2470 جنيها للجرام

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3176 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 21 عند 3705 جنيهات للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 4234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 2640 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملاتالمسائية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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