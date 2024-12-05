لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الخميس

05:25 م الخميس 05 ديسمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2470 جنيها للجرام

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3176 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 21 عند 3705 جنيهات للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 4234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 2640 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملاتالمسائية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

سعر الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب استقرار سعر الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)