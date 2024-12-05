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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

03:29 م الخميس 05 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.02 % إلى مستوى 30839 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66 %

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 55.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.67% إلى مستوى 30832 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المستثمرين الأجانب
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