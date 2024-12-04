خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد والدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض أسعار الدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

ارتفاع الليمون والبصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع السبيط.. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والعدس في الأسواق اليوم الأربعاء

سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء