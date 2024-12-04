ارتفاع الليمون والبصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم :

ارتفعت أسعار البطاطس والبصل، والفلفل الحامي البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الملوخية، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر بين 9.5 جنيه و 14.5 جنيه، بزيادة خمسين قرش.

البصل الأبيض بين 16 و 20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و15 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 11 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 10 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 17 و23 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و27 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.