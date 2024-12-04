انخفاض أسعار اللحوم والعدس في الأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، الدقيق، وزيت عباد الشمس، والعدس، بينما ارتفعت أسعار الفول والجبن الابيض والرومي والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.12 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 53.27 جنيه، بتراجع 1.11 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.82 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 80.72 جنيه، بتراجع 2.99 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.86 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.99 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 56.46 جنيه، بتراجع 7.44 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.33 جنيه، بزيادة 82 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 99.84 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.31 جنيه، بزيادة 6.33 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.62 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.48 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 44.97 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.16 جنيه، بزيادة 1.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.52 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.52 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 104.55 جنيه، بزيادة 7.14 جنيه.







