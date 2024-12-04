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سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

01:04 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 8 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2453 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3154 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3680 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4206 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 2643 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الذهب عالميًا سعر الجنيه الذهب
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