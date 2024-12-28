أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية قبل نهاية العام

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 1% عند التسوية في جلسة الجمعة، وحققت مكاسب أسبوعية وسط تداولات ضعيفة قبل نهاية العام مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، وفقا لما نشرته" العربية"

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أي 1.24% إلى 74.17 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أي 1.41% إلى 70.60 دولار، وصعد الخامان 1.4% خلال الأسبوع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الجمعة أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.

وتوقع محللون، استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين قدرت بيانات معهد البترول الأميركي، الصادرة في وقت سابق من الأسبوع انخفاضا قدره 3.2 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق.

وزاد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني والطلب على النفط، بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الصيني في عامي 2024 و2025.

وقال حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة، إنه سيعزز وجوده في بحر البلطيق، وذلك بعد يوم من احتجاز فنلندا سفينة تحمل نفطا روسيا للاشتباه في تسببها في انقطاع كابلات للإنترنت والطاقة، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الهولندية والبريطانية وسط انحسار الآمال في اتفاقية جديدة لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط أيضا بعد أن داهمت إسرائيل مستشفى في شمال غزة الجمعة، وضربت أهدافا مرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن، لكن من غير المرجح أن تؤثر هذه الأحداث على أسعار النفط كثيرا قبل العام المقبل، وفقا لما قاله المحلل في ستون إكس أليكس هودز.