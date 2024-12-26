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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والدواجن والذهب

01:20 م الخميس 26 ديسمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البصل والطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

انخفاض أسعار الجبن الابيض والرومي اليوم الخميس بالأسواق

ارتفاع في سعر الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الخميس

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار الحديد
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