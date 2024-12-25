سعر الذهب ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2484 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3193 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3725 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4258 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2617 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا









