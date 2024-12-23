انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.84% إلى مستوى 30118 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.67% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.25%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 77.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 31.56 مليون جنيه. بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 108.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.50% إلى مستوى 30372 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.