ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.89 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

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