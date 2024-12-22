كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-1-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية السبت في مصر.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2024-12-22 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4298 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3760 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3223 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2507 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1791 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 133657 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30080 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.11% إلى نحو 2623 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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