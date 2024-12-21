المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته

سول- (د ب أ)

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم السبت فشل تسليم الرئيس يون سوك يول الوثائق المرسلة منها والمتعلقة بمحاكمته لعزله من الحكم.

وطبقا للمحكمة اليوم السبت، فإن محاولات تسليم الوثائق، التي وافقت عليها الاثنين الماضي، عبر البريد أو بصفة شخصية، باءت جميعها بالفشل ، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وتتطلب إحدى الوثائق من الرئيس الرد خلال 7 أيام، من تاريخ استلامها وهو ما يعني أن رفضه قبولها، يمكن أن يؤجل المحاكمة.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة عن خططها فيما يتعلق بفشل تسليم الوثائق يوم الاثنين المقبل.

وربما يتم دراسة خيارات أخرى، مثل ترك المستندات في موقع التسليم أو اعتبار أنه تم تسليمها، بعد إرسالها بالبريد.