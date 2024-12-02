أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مع موجة برد وقلق بشأن الإمدادات

كتب- أحمد والي:

تشهد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزة جديدة مع توقعات بطقس أكثر برودة، حيث ارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 2.7% اليوم، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرج.

وبدأت أوروبا في سحب الوقود من مخزوناتها بوتيرة أسرع من المعتاد، مما قد يعرقل جهود التخزين للعام المقبل، خاصة مع اقتراب انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا خلال أقل من شهر، مما يزيد من مخاطر فقدان جزء من الإمدادات في ذروة موسم التدفئة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الهولندية، المعيار الأوروبي للغاز، بنسبة 2.3% لتصل إلى 48.90 يورو لكل ميجاوات/ساعة في بورصة أمستردام، بينما شهدت العقود المكافئة في المملكة المتحدة مكاسب مماثلة.

فيما يتعلق بمستوى التخزين، فإن مرافق الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 85% فقط، مقارنة بـ95% في نفس الفترة من العام الماضي. ومع هذا الانخفاض، رفع الاتحاد الأوروبي هدفه للتخزين بحلول فبراير لضمان استعداد كافٍ لعام 2025.



وذكر محللا بلومبرج إنتليجنس، باتريسيو ألفاريز وجواو مارتينز، في مذكرة أن "المخاطر التي تهدد أسعار الغاز الأوروبية تميل إلى الارتفاع مع بداية الشتاء البارد وتآكل المخزونات". وأضافا أن مخزونات الغاز قد تنخفض إلى 39% بنهاية الموسم، حتى في غياب ظروف جوية قاسية، مما يعقد عملية إعادة التعبئة الصيف المقبل ويزيد المنافسة مع آسيا على الوقود.