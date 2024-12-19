سهم البنك التجاري الدولي يسجل أعلى قيمة تداولات بالبورصة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تصدر سهم البنك التجاري الدولي مصر – أعلى قيمة تداول بلغت 741.12 مليون جنيه بحصة سوقية تصل لـ 20%، من إجمالي الشركات المطورحة في سوق المال، وفق بيانات صادر اليوم عن البورصة المصرية.

واستحوذت أسهم أول 10 شركات قائمة التداولات السوق الرئيسي بحصة سوقية وصلت لـ 57.7% من إجمالي قيمة تداول السوق خلال جلسة اليوم 19 ديسمبر 2024.

وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز الثاني لتسجل قيمة التداولات بـ 341.97 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 9.2%.

ويليها سهم شركة حديد عز في المركز الثالث لتسجل قيمة التداولات 227.41 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 6.1%، وفيما احتل سهم شركة أوراسكوم للتنمية المركز الرابع لتسجل قيمة التداولات بـ 216.23 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 5.8%.

وسجل سهم ليسيكو مصر قيمة تداولات 139.81 مليون جنيه لتحتل المركز الخامس بحصة سوقية تصل لـ 3.8%، وجاء في المركز السادس سهم شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة تداولات 114.80 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 3.1%.

وجاء سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في المركز السابع لتسجل قيمة تداولات 105.75 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ2.8%.

فيما سهم شركة المصرية للاتصالات جاء في المركز الثامن بقيمة تداولات بلغت 99.20 مليون جنيه وبحصة سوقية 2.7%، بينما سهم المصرف المتحد جاء في المركز التاسع بقيمة تداولات بلغت 93.21 مليون جنيه وبحصة سوقية 2.5%.

وجاء في المركز العاشر سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة تداولات بلغت 64.71 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ1.7%.