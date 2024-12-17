ارتفاع البصل والليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان البلدي، الفلفل الحامي، الليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، بينما تراجع الفلفل الرومى والكوسة والخيار البلدي والبرتقال.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه،

البطاطس بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا

برتقال بلدي بين 6.5 و10.5 جنيهًا، بتراجع 50 قرشًا.

يوسفي بين 6 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 25 و37 جنيهًا، بزيادة جنيه.