سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2530 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3253 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3795 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4338 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2655 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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