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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم وانخفاض الحديد والذهب يواصل الصعود

02:41 م السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار اللحوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض، والزيت، والعدس، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الحديد، والجوافة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

انخفاض الجوافة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والعدس والزيت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت

خريطة الأسعار اليوم أسعار اللحوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار السمك أسعار الخضراوات والفاكهة سعر الذهب
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