انخفاض الجوافة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الجوافة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، فيما استقرت أسعار أغلب الأصناف الأخرى.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 15 و18 جنيهًا.

الكوسة بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 15 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و18 جنيهًا.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيهًا

أسعار الفاكهة

جوافة بين 17 و23 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

يوسفي بين 12 و22 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 26 و36 جنيهًا.