ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- آية محمد :

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات بمنتصف التعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2537 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3261 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3805 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4348 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21% إلى نحو 2648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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