البورصة تعلن القيد المؤقت لشركة :قرة" لمشروعات الطاقة والاستثمار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية قيــد أســهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار " KORRA " قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 450 مليون جنيه موزع على 2,250 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في 10 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية وجاء ذلك وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوةضحت البورصة في البيان المنشور على شاشة البورصة، أن الشركة تلتزم باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأضاف البيان أن في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وأِضاف البيان، أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، حيث يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأشار إلى أنه سيتم إدارة أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "مقاولات وإنشاءات هندسية" اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12/12/2024، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة "

وتأسست شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار في 1991 متخصصة في مجال كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات في مصر.