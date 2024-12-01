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اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأحد

03:47 م الأحد 01 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.84 % إلى مستوى 30497 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.43 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.47%

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 27.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 32 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.33% إلى مستوى 30242 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 المستثمرين الأجانب
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