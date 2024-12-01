كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بمنتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب السبت في مصر انخفض بمنتصف التعاملات، وتراجع الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-12-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4209 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3683 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3157 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2455 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1754 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 130902 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29460 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 26463 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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