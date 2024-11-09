سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت بحلول التعاملات المسائية ، وهبط الجرام بنحو 5 جنيهات مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



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