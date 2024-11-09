بسبب ترامب..ارتفاع القيمة السوقية لشركة تسلا لـ تريليون دولار

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت أسهم شركة تسلا بنسبة 8% أمس الجمعة، مما دفع القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية إلى تجاوز تريليون دولار، بحسب "سي إن بي سي".

ارتفعت أسهم الشركة بنحو 29% هذا الأسبوع بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وأصبح المستثمرون متفائلين بأن عودة الزعيم السابق إلى البيت الأبيض قد تفيد تسلا.

كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حليفًا رئيسيًا لترامب طوال حملته، حيث مول حملته الانتخابية بما لا يقل عن 130 مليون دولار.

بلغت القيمة السوقية لشركة تسلا 807.1 مليار دولار حتى إغلاق يوم الثلاثاء، قبل أن ترتفع لتريليون دولار أمس الجمعة بعد ارتفاع السهم بنسبة 30%.

انضمت تسلا مجددًا إلى نادي متنامٍ من الأسماء التقنية التي تبلغ قيمتها الآن أكثر من تريليون دولار، بما في ذلك إنفيديا، وآبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا.

قال محلل ويدبوش للأوراق المالية دان إيفز إن إدارة ترامب المحتملة قد تعني قيودًا أقل على تسلا وغيرها من الشركات.

كتب إيفز في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع، إن تسلا تتمتع بالحجم والنطاق الذي لا مثيل له في صناعة السيارات الكهربائية، وقد تمنح هذه الديناميكية ماسك وتيسلا ميزة تنافسية واضحة في بيئة غير داعمة للسيارات الكهربائية، إلى جانب التعريفات الجمركية الصينية الأعلى المحتملة التي من شأنها أن تستمر في إبعاد اللاعبين الصينيين الأرخص (BYD، Nio) عن إغراق السوق الأمريكية على مدى السنوات القادمة.

قال ترامب سابقًا إنه قد يخفض الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية بقيمة 7500 دولار.

في أحدث تحديث للأرباح، أعلنت تسلا عن إيرادات بلغت 25.18 مليار دولار وصافي دخل بلغ 2.17 مليار دولار في الربع الثالث.

كانت تسلا واعدة وتطور تكنولوجيا المركبات بدون سائق لأكثر من عقد من الزمان، وقد تقدمت منافستها الرئيسية في الولايات المتحدة، Waymo المملوكة لشركة الفابت، وهي تدير بالفعل خدمات سيارات الأجرة الآلية التجارية في العديد من المدن الكبرى.