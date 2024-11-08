إعلان

الذهب يعوض خسائره بالتعاملات المسائية.. فهل يستمر في الصعود؟

05:20 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

أسعار الذهب اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- ديناخالد:

عوض سعر الذهب اليوم في مصر خسائره بالتعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب خسر نحو 10 جنيهات بمنتصف التعاملات، مقارنة بأسعاره في بداية تعاملات اليوم الجمعة.

ويرى نجيب، أن أسعار الذهب ستشهد حالة من الاستقرار عند السعر الحالي، قد تشهد ارتفاعات قليلة أو تراجعات طفيفة، حتى تتضح المؤشرات العالمية، وسط تذبذب السوق العالمي.

وأضاف نجيب، أن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة سيؤدي لعودة أسعار الذهب للارتفاع الفترة المقبلة.

متوقعا أن تشهد 2025 زيادات كبيرة في سعر المعدن الأصفر في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم

وصعد أسعار الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3249 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4332 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2690 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، ببداية التعاملات، بنسبة 0.59%(، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا

أسعار الذهب اليوم شعبة الذهب البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الذهب يعوض خسائره بالتعاملات المسائية.. فهل يستمر في الصعود؟
طائرة تقلع من مطار بن غوريون إلى هولندا لإجلاء إسرائيليين بعد حادث أمستردام