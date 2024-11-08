الذهب يعوض خسائره بالتعاملات المسائية.. فهل يستمر في الصعود؟

كتبت- ديناخالد:

عوض سعر الذهب اليوم في مصر خسائره بالتعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب خسر نحو 10 جنيهات بمنتصف التعاملات، مقارنة بأسعاره في بداية تعاملات اليوم الجمعة.

ويرى نجيب، أن أسعار الذهب ستشهد حالة من الاستقرار عند السعر الحالي، قد تشهد ارتفاعات قليلة أو تراجعات طفيفة، حتى تتضح المؤشرات العالمية، وسط تذبذب السوق العالمي.

وأضاف نجيب، أن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة سيؤدي لعودة أسعار الذهب للارتفاع الفترة المقبلة.

متوقعا أن تشهد 2025 زيادات كبيرة في سعر المعدن الأصفر في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم

وصعد أسعار الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3249 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4332 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2690 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، ببداية التعاملات، بنسبة 0.59%(، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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