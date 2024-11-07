إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

01:51 م الخميس 07 نوفمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 10 جنيهات بحلول التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2516 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3235 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 2666 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع سعر الدواجن والبيض والذهب يعاود الصعود

إعلان

إعلان

يوم حزين.. وفاة صائدي الدبابات والطائرات بحرب أكتوبر 1973
غرق لنش سياحي في البحر الأحمر.. وإنقاذ 30 أجنبيا ومصريا
طقس الساعات المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 مئوية