الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 10 جنيهات بحلول التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2516 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3235 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 2666 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب