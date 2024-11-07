وزيرة التخطيط والتعاون: 37% من الاستثمارات العامة موجهة للبنية التحتية خلال العام الجاري

كتبت- منال المصري:

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن خطة العام المالي الحالي 2024/2025 لموارد التمويل الدولية خصصت استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، و42% للتنمية البشرية، و20% للمحليات.

وأوضحت في بيان للوزارة اليوم أن هذا يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وجاء ذلك خلال كلمتها في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة؛ إلى أن دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية.

وأكدت أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.

وجميع هذه المشروعات تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.