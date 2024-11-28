سعر الذهب ينخفض اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2450 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3150 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3675 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25% إلى نحو 2642 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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