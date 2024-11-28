حصيلة مصر من الضرائب ترتفع 38.2% مسجلة 560.75 مليار جنيه في 4 أشهر

كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 38.2% خلال أول 4 أشهر من العام المالي 2024-2025 (من يوليو إلى أكتوبر).

وارتفعت إيرادات الضرائب بالموازنة العامة خلال 4 أشهر من العام المالي الجاري إلى 560.75 مليار جنيه مقابل نحو 405.57 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

والارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية جاء في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي.

بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية، وفق تقرير الوزارة.

وارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر 36.7% خلال أول 4 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر) مسجلا نحو 648.25 مليار جنيه مقارنة بنحو 474.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.





