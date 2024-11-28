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صعود جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الخميس

11:50 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 29880 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 1.45 % إلى مستوى 29846 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر EGX70
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